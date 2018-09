Wahlkampfthemen dominieren vorletzte Landtagssitzung

Mit seinen fünf Gramm Marihuana wollte der junge Mann sicher kein Drogen-imperium gründen. Aber in Bayern – und dazu gehört das Grenzstädtchen Lindau nunmal – hat die Polizei noch ein sehr feines Näschen für Hanfprodukte aller Art, während Beamte in anderen Bundesländern bei solchen Kleinmengen schon mal sämtliche Hühneraugen zudrücken. Doch im Freistaat ist das berauschende Zeugs ein Fall fürs Amtsgericht, vor dem der 20-Jährige an diesem sonnigen Morgen fast schon ein bisschen zu feierlich gekleidet erscheint: gepflegte Anzughose in grauem ...