Wahlkampf im Plenum: Fraktionen streiten über ÖPNV-Zukunft

Kurz vor der Bayernwahl hat die Opposition die Pläne von Ministerpräsident Markus Söder zur Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) als zu langsam kritisiert. „Wir brauchen jetzt den Einstieg in den kostenfreien ÖPNV, nicht erst am Sanktnimmerleinstag“, sagte SPD-Landeschefin Natascha Kohnen am Dienstag im Landtag. Sie forderte die schnelle Einführung von kostenlosen Tickets für Schüler, Auszubildende, Studierende, Senioren und sozial Schwache.

Söder (CSU) hatte unter anderem ein ÖPNV-Jahresticket für 365 Euro ins Spiel gebracht, das bis 2030 in München, Augsburg, Nürnberg, Würzburg und Regensburg eingeführt werden solle. Auch die Grünen kritisierten das Vorhaben. Im österreichischen Vorarlberg gebe es dies bereits seit 16 Jahren, sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann. „Und das ist eine ländliche Region.“ Für den ländlichen Raum forderte er zudem eine „Mobilitätsgarantie für das ganze Land, auf die sich die Menschen in Bayern verlassen können“. Die Freien Wähler forderten die Regierung auf, mehr Verantwortung zu übernehmen und nicht alles den Landkreisen zu überlassen.

Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) lobte das 365-Tage-Ticket als „deutliches Zeichen im Sinne der Luftreinhaltung“. Zugleich mahnte sie an, dass ein moderner ÖPNV nur mit vielen verschiedenen Innovationen erreicht werden könne. Dazu gehörten beispielsweise auch Flugtaxis als „Zukunftschance für den ländlichen Raum“.