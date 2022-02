Wahl zur Fränkischen Weinkönigin findet doch statt

Nach zweijähriger Corona-Pause soll es heuer nun doch eine neue Fränkische Weinkönigin geben. Inzwischen hätten sich Bewerberinnen gemeldet, teilte der Fränkische Weinbauverband am Freitag mit. Auch weitere Damen könnten sich noch bis Mittwoch bewerben. Die Wahl soll am 27. Mai in Würzburg stattfinden.

Mangels Bewerberinnen hatte der Verband die ursprünglich für den 20. April geplante Wahl Mitte Februar abgesagt. Stattdessen sollten alle 80 Weinprinzessinnen die Aufgaben der Weinkönigin übernehmen und die Weinregion Franken auch überregional und international vertreten.

Nach der Absage haben laut Verband aber noch mehrere Interessentinnen das Gespräch gesucht, damit Franken doch eine Weinkönigin bekommt. Zwei hätten bereits fest zugesagt.

Die amtierende Weinkönigin Carolin Meyer repräsentiert die Weinregion Franken seit 2019. Ihre Amtszeit endet nach zweimaliger Verlängerung mit der Wahl der neuen Königin. Normalerweise wird das Amt jährlich neu besetzt.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-284267/1