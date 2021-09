Wählercheck: Bayern wäre Fortsetzung der Groko am liebsten

Die lange Zeit als ungeliebt geltende große Koalition aus Union und SPD wäre den Menschen in Bayern einer Umfrage zufolge inzwischen die liebste Regierungskonstellation als Ergebnis der Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Laut dem neuesten Wählercheck von „17:30 Sat.1 Bayern“ sind 41 Prozent der Befragten für eine Fortsetzung des schwarz-roten Bündnisses, das seit 2013 Deutschland regiert. Alle anderen Farb-Konstellation von Schwarz-Gelb bis Rot-Rot-Grün schneiden in der Gunst der Befragten deutlich schlechter ab.

33 Prozent bevorzugen der Umfrage zufolge ein Bündnis aus Union und SPD, das von der Union geführt wird, 28 Prozent wollen die SPD im Kanzleramt. Allerdings: In der Frage, wen sie am liebsten als Bundeskanzler sähen, führt weiterhin SPD-Kandidat Olaf Scholz. Er büßte im Vergleich zur Umfrage vor einer Woche leicht ein und kommt auf 33 Prozent, CDU-Mann Armin Laschet konnte sich nur marginal verbessern und kommt auf 22 Prozent.

In der Frage, ob die Wahl bereits entschieden sei, sind die Bayern gespalten. 43 Prozent glauben, die Abstimmung sei noch offen, 42 Prozent sind der Auffassung, das Rennen sei bereits gelaufen. In den Umfragen, die den Wahlausgang projizieren („Sonntagsfrage“), führte die SPD von Scholz zuletzt vergleichsweise deutlich. Auf die Veröffentlichung dieser Umfrageergebnisse verzichtete der Sender wenige Tage vor dem Urnengang bewusst.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-323183/2