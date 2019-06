Würzburger Basketballer verzichten auf Europacup-Teilnahme

Die Basketballer von s.Oliver Würzburger werden in der neuen Saison nicht international spielen. Wie der Verein am Mittwoch bekanntgab, bekam er als Tabellenneunter der abgelaufenen Bundesligasaison keinen Qualifikationsstartplatz für die FIBA Champions League. Zuletzt hatten die Würzburger im kleineren FIBA Europe Cup das Finale erreicht, wollen aber nicht noch einmal in dem Wettbewerb antreten. Von einem „bisher einmaligen Erlebnis“ sprach Geschäftsführer Steffen Liebler zwar. Wirtschaftlich sei eine Teilnahme an dem Event ohne Prämien aber nicht mehr machbar.

