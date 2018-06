Würzburger Basketballer verpflichten Flügelspieler Creek

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat den australischen Nationalspieler Mitch Creek verpflichtet. Der 26 Jahre alte Flügelspieler unterschrieb einen Vertrag für die Saison 2018/2019. Creek war erst im Frühjahr aus Adelaide zum Bundesligisten BG Göttingen gewechselt und bejubelte mit den Niedersachsen den Klassenerhalt.

Ende des Monats trifft Creek mit der australischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf die Philippinen und Japan, danach will er wie im vergangenen Jahr an der NBA Summer League in Las Vegas teilnehmen. Im Falle einer NBA-Verpflichtung hat der 26-Jährige bis kurz nach Abschluss der Sommerliga die Möglichkeit, aus seinem Vertrag bei s.Oliver Würzburg auszusteigen. Das teilten die Unterfranken am Mittwoch mit.

