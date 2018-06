Würzburger Basketballer verpflichten Center Olaseni

Die Basketballer von s.Oliver Würzburg haben den Center Gabriel Olaseni für die nächste Saison der Bundesliga verpflichtet. Der 26-jährige Brite kommt von Montakit Fuenlabrada aus Spanien und spielte hierzulande bereits in der Saison 2015/2016 für Brose Bamberg und die Gießen 46ers. „Vor zwei Jahren hat er bei mir in Gießen schon in seinem ersten Profi-Jahr gezeigt, dass er zu den besseren Centern in der Bundesliga gehört“, sagte Würzburgs Trainer Denis Wucherer am Sonntag. Olaseni werde sich „mit jedem Center in der BBL messen können“. 2017 hatte der Profi bei der EM überzeugt.

