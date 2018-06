Würzburger Basketballer holen Aufbauspieler Loesing

Basketball-Bundesligist s. Oliver Würzburg hat Aufbauspieler Brad Loesing von den EWE Baskets Oldenburg verpflichtet. Wie die Unterfranken am Montag mitteilten, erhält der 28-jährige US-Amerikaner einen Zweijahresvertrag. Er ist die vierte Neuverpflichtung des Vereins. Loesing bestritt in den vergangenen drei Spielzeiten 107 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse sowie 52 Europapokalpartien. „Auch er ist hungrig nach Erfolg und passt als harter Arbeiter sehr gut in unser Anforderungsprofil“, sagte der neue Würzburger Trainer Denis Wucherer.

