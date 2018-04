Würzburger Bahnhof kurz vor Gartenschau endlich barrierefrei

Wenige Tage vor Beginn der Bayerischen Landesgartenschau ist der Würzburger Bahnhof nun auch barrierefrei. Der ICE-Halt in Unterfranken gehörte bisher zu den wenigen in Deutschland, in denen Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder viel Gepäck nur mit viel Anstrengung zu ihren Zügen kommen konnten. Mit der Inbetriebnahme am Montag sind nun vier von sechs Bahnsteigen barrierefrei erreichbar. Bis Mitte 2021 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Die im Herbst 2015 begonnene Baumaßnahme kostet der Deutschen Bahn zufolge rund 61 Millionen Euro. Das Geld kommt von Bund, Land und Bahn. Es wurde investiert in neue Bahnsteige, Aufzüge und eine neue Unterführung.

Der Würzburger Bahnhof ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Deutschland. Täglich steigen dort etwa 35 000 Menschen ein und aus, es halten 210 Fernverkehrs- und 190 Nahverkehrszüge.

Der barrierefreie Ausbau war auch mit Blick auf die geplante Landesgartenschau dringend nötig. Dazu werden mindestens eine Million Besucher erwartet. Viele von ihnen werden mit dem Zug anreisen. „Der Bahnhof ist eine erste Visitenkarte der Stadt für die Gäste“, sagte Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU).

2013 noch geriet das Bauprojekt ins Stocken und die Barrierefreiheit bis zur Landesgartenschau konnte nicht mehr garantiert werden. Erst ein runder Tisch, initiiert von Stamm, stellte schließlich die Weichen für einen zügigen Ausbau. Hintergrund war, dass unter dem Hauptbahnhof liegende Trinkwasserquellen durch die Bauarbeiten gefährdet gewesen wären. Das habe die Arbeiten sehr komplex werden lassen, sagte Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU).

In Deutschland sind der Bahn zufolge von fast 5500 Bahnhöfen rund drei Viertel barrierefrei. Bayern ist mit seinen 1017 Bahnhöfen das Bundesland mit den meisten Bahnhöfen. Etwa 80 Prozent davon sind den Angaben zufolge stufenfrei erreichbar.

Mitteilung der Bahn zum barrierenfreien Bahnhof in Würzburg

Infos zu barrierefreien Bahnhöfen in Bayern

Infos zu Bahnhöfen in Unterfranken