Würzburg verlängert mit Trainer Wucherer

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Trainer Denis Wucherer. Die Unterfranken und der frühere Nationalspieler verlängern den gemeinsamen Vertrag um zwei Jahre bis 2022, wie der Verein am späten Freitagabend am Rande des Frankenderbys gegen Brose Bamberg (77:95) verkündete. Der 46 Jahre alte Wucherer betreut Würzburgs Basketballer seit 2018 und führte den Verein in der Vorsaison ins Finale des FIBA Europe Cup. Der Verein kündigte an, Anfang der kommenden Woche noch einmal eine Mitteilung mit Details dazu zu veröffentlichen.

