Würzburg und Unterhaching gehen mit Siegen in Sommerpause

Die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching haben sich mit Erfolgen in die Sommerpause der 3. Liga verabschiedet. Die Unterfranken gewannen am letzten Spieltag bei Absteiger Rot-Weiß Erfurt mit 3:1 (1:1) und bejubelten den fünften Auswärtssieg in Serie. „Wir haben uns im Laufe der Saison immer weiter nach oben gearbeitet und wollen mit diesem Elan in die neue Saison starten“, sagte Trainer Michael Schiele, der mit seinen Fußballern in den letzten neun Ligaspielen ungeschlagen blieb.

Nach dem 0:1 durch Elia Huth (4. Minuten) drehten die Unterfranken dank Orhan Ademi (23.), Simon Skarlatidis (54.) und Dominic Baumann (84.) die Partie. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, dass sie zurückgekommen ist und auch nach dem zweiten und dritten Treffer nicht locker gelassen hat“, sagte Schiele.

Die Hachinger ließen ihre Fans beim 4:1 (2:0) gegen den VfL Osnabrück weniger zittern und bescherten Maximilian Nicu einen Karriereausstand nach Maß. Der ehemalige rumänische Nationalspieler durfte als Kapitän auflaufen und erzielte per Freistoß das 1:0 (7.). Der 35-Jährige beendet eine lange Laufbahn, in der er für Hertha BSC und den SC Freiburg auch in der Bundesliga aktiv war. Jim-Patrick Müller per Doppelpack (31./57) und Torjäger Stephan Hain (89.) erzielten die anderen Hachinger Treffer bei einem Gegentor durch Jannik Tepe (52.).

