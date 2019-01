Die Straubing Tigers müssen für den Rest der Saison auf Stürmer Mitchell Heard verzichten. Der 26 Jahre alte Kanadier wird sich einer Schulter-Operation unterziehen und für die verbleibenden Partien der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht mehr zurückkehren, wie die Niederbayern am Dienstag bekanntgaben. Heard hatte sich die Verletzung schon am 21. Dezember im Spiel gegen Schwenningen zugezogen und soll am Mittwoch operiert werden.

