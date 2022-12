Vorfreude bei Skispringern: „Geilste Stimmung“ in Oberstdorf

Die deutschen Skispringer freuen sich nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen wieder auf volle Stadien bei der Vierschanzentournee. „Die Stimmung macht es aus. Bei der Tournee ist es eine andere Begeisterung“, sagte Andreas Wellinger. „Wenn es losgeht in Oberstdorf, sind wir alle etwas angespannt und verspüren eine große Vorfreude - das geht uns Springern so, den Trainern, den Zuschauern.“

Mit Blick auf den Tournee-Auftakt im Allgäu, sagte der Olympiasieger von 2018: „Jeder ist heiß drauf. Ich würde sagen, in Oberstdorf ist auf der Tournee die geilste Stimmung - eigentlich vom gesamten Winter.“ Der 27-Jährige ergänzte: „Speziell nach den letzten zwei Jahren, in denen wir ohne Zuschauer unterwegs waren, freuen wir uns jetzt umso mehr, dass es wieder ein normaler Auftakt in Oberstdorf wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine geile Veranstaltung, eine geile Show wird.“

Die Arena am Schattenberg ist mit mehr als 25.000 Zuschauern für den ersten Wettkampf am Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ausverkauft. „Ich freue mich extrem auf Zuschauer, auf volle Stadien“, sagte Deutschlands bester Springer Karl Geiger. “So ganz vorstellen kann ich mir das fast gar nicht mehr. Mich reizt es, ich bin gespannt.“

Neuigkeiten zu den deutschen Skispringern

Der Stand im Gesamtweltcup

Neuigkeiten zur Vierschanzentournee

Informationen zum Wettkampf in Oberstdorf

© dpa-infocom, dpa:221226-99-18133/2