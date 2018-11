Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Schwandorf in der Oberpfalz sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 29-Jähriger am Steuer eines Kleintransporters habe einem 59-jährigen Autofahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Fahrzeuge stießen am Donnerstag frontal zusammen. Dabei zogen sich der Fahrer des Transporters und seine 62-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu.