Vorbereitungsstart am 1. Juli: FCA-Trainingslager in Tirol

Der FC Augsburg startet am 1. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Trainer Markus Weinzierl erwartet an jenem Donnerstag sein Team nach dem Urlaub wieder zurück. Die Spieler, die bei der EM oder Copa América im Einsatz waren, werden aber dann voraussichtlich noch fehlen.

Wie die Schwaben am Freitag bekanntgaben, steht vom 10. bis 18. Juli ein Trainingslager am Walchsee in Tirol an. Das erste Testspiel ist bereits davor am 7. Juli gegen Zweitligist Hamburger SV geplant. Das erste Pflichtspiel steigt Anfang August mit der Auftaktrunde im DFB-Pokal - eine Woche später beginnt die Saison in der Bundesliga.

