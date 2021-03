Vorbereitungen für Spargelsaison laufen

Trotz spätwinterlicher Kühle laufen in Bayerns Spargelanbaugebieten die Vorbereitungen für die in wenigen Wochen beginnende erste Ernte. Die Landwirte haben die Felder mit Folien abgedeckt, damit das Edelgemüse schneller reift. In Normaljahren kann die Ernte des Folienspargels zwischen dem 20. und 25. März beginnen. Das sagte Peter Strobl, der Geschäftsführer des Spargelerzeugerverbands Südbayern in Schrobenhausen. Die regulären Saisoneröffnungen in den bayerischen Anbaugebieten sind für den April geplant.

In Bayern unüblich sind beheizte Spargelfelder wie in manchen anderen Anbaugebieten. Die Heizung macht noch frühere Ernten möglich. „Wir lehnen eine zusätzliche Wärmezufuhr der Spargelböden aus Umweltgründen ab“, sagte Strobl dazu.

