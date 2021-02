Vor Ski-WM: Herren-Super-G in Garmisch-Partenkirchen

Im letzten Weltcup vor den alpinen Ski-Weltmeisterschaften wollen sich die deutschen Skirennfahrer mit guten Ergebnissen auf den Saison-Höhepunkt einstimmen. Beim Heim-Event in Garmisch-Partenkirchen steht am Samstag (11.30 Uhr) ein Super-G der Männer an. Nachdem die Abfahrt für die Gastgeber ohne Top-Ten-Ergebnis nicht zufriedenstellend verlief, soll in der zweiten Speed-Disziplin Wiedergutmachung glücken - vor allem für die zuvor noch so starken Romed Baumann und Andreas Sander.

Thomas Dreßen wird das Rennen noch auslassen, um nach seiner Hüft-OP im Hinblick auf die WM in Cortina d'Ampezzo kein Risiko einzugehen. Auch Josef Ferstl fehlt nach seinem Sturz bei der Abfahrt. Für den Oberbayern, der einen Muskelbündelriss im linken Hüftbeuger erlitt und sich zudem ein angebrochenes linkes Sprunggelenk einhandelte, ist die Saison samt WM damit gelaufen.

© dpa-infocom, dpa:210205-99-320722/2

Mitteilung von Nominierung

Homepage Weltcup Garmisch-Partenkirchen

Zeitplan und Ergebnisse Garmisch

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband