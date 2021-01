Vor Gastspiel in Augsburg: Union trainiert im Rosenaustadion

Vor dem Bundesliga-Gastspiel beim FC Augsburg wird Union Berlin im Rosenaustadion trainieren. Wie die Stadt Augsburg am Mittwoch mitteilte, hat sich der Erstligist aus der Hauptstadt zu Trainingszwecken in der Arena eingebucht. Union werde demnach nach dem Spiel am Mittwoch gegen RB Leipzig nicht zurück nach Berlin fahren, sondern sich gleich in Augsburg einquartieren. Vor der Partie gegen den FCA am Samstag (15.30 Uhr) werden die Berliner, die ihren Aufenthalt auch selber bestätigten, zwei Einheiten bestreiten. Die Augsburger bestritten bis 2009 im Rosenaustadion ihre Heimspiele, danach zogen sie in die WWK Arena um.

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg

Spielerstatistiken FC Augsburg

Alle News FC Augsburg

Mitteilung