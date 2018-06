Vor Bundesparteitag in Augsburg: Wirbel um Hotel-Reservierungen der AfD-Spitze

Der Bundesparteitag der AfD am 30. Juni und 1. Juli in Augsburg schlägt im Vorfeld weiter hohe Wellen. Mehrere Hotels in der bayerischen Stadt wehren sich auf ihre Weise gegen Zimmerbuchungen zahlreicher Parteimitglieder.

So hat das Hotel „Drei Mohren“ in der Augsburger Innenstadt bereits getätigte Buchungen von AfD-Delegierten storniert. Eine Sprecherin der Hotelkette Steigenberger, zu der das Hotel gehört, bestätigte das auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Als Grund nannte das Unternehmen die Sicherheitslage rund um den Parteitag in der Stadt. Gewaltbereite Linksautonome hätten zu Krawallen aufgerufen, die Augsburger Polizei bereite sich auf einen der größten Einsätze ihrer Geschichte vor. „Um die Sicherheit und das Wohlergehen all unserer Gäste zu gewährleisten“ habe man daher entschieden, die Reservierungen von AfD-Politikern zu stornieren, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Tatsächlich wird das Hotel, gemeinsam mit anderen Orten in Augsburg, in einem „Krawall-Reiseführer“ für den Parteitag, der seit Wochen vor allem in linksautonomen Foren und Gruppen im Internet kursiert, erwähnt. Auch deshalb werden rund 2000 Beamte zusätzlich wegen des Parteitags im Einsatz sein, wie der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, Thomas Rieger, ankündigte.

Einem der Betroffenen der Stornierung im Drei Mohren, dem AfD-Landtagsabgeordneten Ralph Weber aus Mecklenburg-Vorpommern, platzte daraufhin der Kragen. Via Facebook forderte er seine Parteikollegen dazu auf, die Steigenberger Hotelkette zu boykottieren.

Ich werde gegen diese rechtswidrige Stornierung eines bereits geschlossenen Hotelbeherbergungsvertrages gerichtlich vorgehen und Schadenersatz verlangen“

so Weber, der unter anderem von „Gestapo-Methoden“ sprach. Das Anfang Mai von ihm und seiner Frau gebuchte Zimmer per Mail und ohne Begründung zu stornieren, sei feige. Eine Reaktion seitens der Hotelkette blieb bislang aus.

Einen anderen Weg wählte das „Holiday Express Inn“ in Augsburg. Hier sollten während des Parteitages unter anderem die Spitzen der Partei wie Parteichef Alexander Gauland, Fraktionschefin Alice Weidel und Fraktionsvize Beatrix von Storch übernachten. Doch daraus wird eventuell ebenfalls nichts. Wie auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung eine Sprecherin der Success Hotel Group erläuterte - zu der das Holiday Inn Express in Augsburg gehört - seien die Zimmer der betroffenen Gäste nicht storniert worden.

Vielmehr habe man der Partei die Buchung bestätigt, aber auch mitgeteilt, dass aufgrund der umstrittenen Äußerungen einiger Politiker die Verantwortlichen im Hotel von ihrem Hausrecht Gebrauch machen könnten. „Die Gäste seien willkommen, wenn sie uns schriftlich bestätigen, dass sie während ihres Aufenthalts keine Äußerungen gegenüber anderen Gästen oder Mitarbeitern tätigen werden, die sich mit unserer offenen Weltanschauung nicht decken“, so die Sprecherin weiter.

Alexander Gauland ist Fraktionsvorsitzender der AfD. (Foto: Michael Kappeler / DPA)

Entsprechende Maßnahmen wende man gegen alle Gäste an, die sich nicht an die Hausregeln halten würden. Man warte jetzt auf eine Rückmeldung der Partei, die allerdings in einem Schreiben an die Hotelkette bereits mit rechtlichen Schritten gedroht habe. Dennoch sei man zuversichtlich, eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Die AfD habe es in der Hand, ob sie sich daran halte, sagte die Sprecherin.

Mit den Stornierungen in Augsburg will sich die AfD nun nicht zufriedengeben. Sie prüft nach eigenen Angaben, ob sie rechtliche Schritte einleitet. Der Tageszeitung „Welt“ sagte Bundesvize Kay Gottschalk: „Es ist besorgniserregend und spricht für ein gesellschaftlich vergiftetes Klima, wenn Mitgliedern einer demokratischen Partei die Übernachtung in einem Hotel verwehrt wird“. Er fühle sich stigmatisiert und sei „persönlich von dieser Art der Ausgrenzung tief betroffen“.