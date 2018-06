„Von ZERO an“: Bahn zeigt erstmals ihre Kunstschätze

- Bislang noch nie öffentlich gezeigte Werke der Düsseldorfer ZERO-Gruppe um Otto Piene, Heinz Mack und Günther Uecker sind nun in Nürnberg zu sehen. Mit der Ausstellung „Von ZERO an“ gewährt die Deutsche Bahn erstmals einen Einblick in ihre umfangreiche Kunstsammlung. Diese ging mit dem Kauf des Logistikunternehmens Stinnes im Jahr 2003 auf die Bahn über.

Die Sammlung umfasst etwa 300 Werke; 140 davon sind nun in Nürnberg zu sehen. Bislang hingen die Bilder, unter denen auch Werke von George Grosz, Victor Vasarely und Jirí Kolár sind, in Büros, Lagern oder Gängen des Unternehmens in Frankfurt, Berlin oder Essen. Für die Schau mit vorwiegend abstrakten Bildern wurde eine riesige Halle mit 6000 Quadratmetern auf dem früheren Industrieareal von AEG umgebaut.

