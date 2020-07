Von Kirchendach gerettete Falken freigelassen

Knapp eine Woche nach der spektakulären Rettung zweier Falken von einem Kirchendach in Würzburg sind die Tiere dort wieder freigelassen worden. Die beiden Vögel waren nach der Bergung mit Hilfe eines Spezialkrans zunächst bis Donnerstag „zur Reha“ bei der Greifvogel- und Eulenhilfe Würzburg untergebracht, wie die Würzburger Stadtverwaltung am Freitag mitteilte.

Die Falken, ein Vater samt Nachwuchs, hatten sich am vergangenen Wochenende in einem Metallkelch verfangen und mit Schreien und Kratzen auf sich aufmerksam gemacht. Ein Höhenretter und ein Falkenexperte retteten die geschwächten Tiere in einem mehrstündigen Einsatz. Zum Schutz der Vögel brachten die Rettungskräfte zudem Drahtgitter an den Deko-Elementen auf dem Kirchendach an.

