Von Fluss mitgerissen: Leiche von Vermisstem gefunden

Der Mann, der am Wochenende im oberfränkischen Kronach von einem Fluss mitgerissen worden war, ist tot. Ein Rettungsdienstmitarbeiter entdeckte die Leiche am Montagmorgen am Ufer der Rodach bei Weißenbrunn (Landkreis Kronach), wie die Polizei mitteilte. Es handelt sich demnach um einen 57-jährigen Kronacher.

Zwei Fußgänger hatten gesehen, wie der Mann in der Nacht auf Samstag in den Fluss Kronach gefallen war. Sie versuchten vergeblich, ihn zu retten. Polizei und Wasserwacht suchten am Samstag und Sonntag bis zum Einbruch der Dunkelheit nach dem Mann.

Mitteilung der Polizei