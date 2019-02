Von der Leyen eröffnet Münchner Sicherheitskonferenz

Wolfgang Fleiner, der seit 1992 das Amt für Schulen, Freizeit und Sport leitet, verlässt die Stadt. Der 56-Jährige wird ab 1. Januar 2012 geschäftsführender Vizepräsident des Schwäbischen Turnerbundes und damit gleichzeitig hauptamtlicher Leiter der Geschäftsstelle des baden-württembergischen Sportfachverbandes mit Sitz in Stuttgart. Das hat Oberbürgermeister Andreas Brand in der Gemeinderatssitzung am Montag verkündet. Der Häfler Amtsleiter wurde vom Hauptausschuss des Verbandes für eine Laufzeit von acht Jahren und vier Monaten gewählt und ...