Von Brunn gegen Arnold: Kampfkandidatur um Fraktionsvorsitz

Kampfabstimmung bei der SPD im Landtag: Bei der Neuwahl der Fraktionsspitze am Mittwoch fordert der neue SPD-Landesvorsitzende Florian von Brunn Amtsinhaber Horst Arnold heraus. Gewählt wird in einer Fraktionssitzung am Nachmittag - turnusmäßig zur Halbzeit der Legislaturperiode. Von Brunn setzt darauf, dass der Partei- und der Fraktionsvorsitz in einer Hand der SPD wieder zu mehr Erfolg verhelfen könnten. Arnold dagegen argumentierte vorab, er sei kein Freund von Ämterhäufungen.

Von Brunn war erst Ende April an die Spitze der Bayern-SPD gewählt worden, in einer Doppelspitze zusammen mit Ronja Endres. Kurz zuvor hatte sich ein SPD-Landesparteitag - aber nur mit einer sehr knappen Mehrheit von vier Stimmen - für eine Doppelspitze entschieden.

Es ist auch nicht von Brunns erster Anlauf an die Fraktionsspitze: Schon nach der Landtagswahl im Herbst 2018 hatte er sich für den Posten beworben, war aber am Ende Arnold unterlegen. Der Entscheidung waren eine stundenlange Debatte und mehrere Patts vorausgegangen.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-649559/2