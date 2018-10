Von Brunn gegen Arnold: Abstimmung um SPD-Fraktionsvorsitz

Bei der Landtags-SPD steht an diesem Donnerstag eine Kampfabstimmung um den Posten des Fraktionsvorsitzenden bevor. In einer Fraktionssitzung am Mittwoch meldete mit Horst Arnold ein zweiter SPD-Abgeordneter seine Kandidatur an, wie ein Sprecher anschließend berichtete. Arnold tritt gegen Florian von Brunn an, der seinen Hut schon vergangene Woche in den Ring geworfen hatte.

Der bisherige Fraktionschef Markus Rinderspacher hatte nach dem dramatischen SPD-Absturz bei der Landtagswahl auf nur noch 9,7 Prozent seinen Rückzug angekündigt. Bereits am Morgen danach meldete der Umweltexperte von Brunn seine Kandidatur an - was bei einigen seiner Kollegen auf heftige Kritik stieß, weil die neuen Abgeordneten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht feststanden. Arnold war bisher Fraktionsvize und hat für die SPD bereits Untersuchungsausschüsse geleitet. Das Rennen zwischen den beiden gilt als offen. Weitere Kandidaturen waren am Mittwochnachmittag zunächst nicht in Sicht.

Arnold sagte nach seiner Bewerbung am Mittwochnachmittag, er sehe sich als Teamplayer: Er wolle jeden mitnehmen und die Fraktion effizient, geschlossen und solidarisch nach außen vertreten. Von Brunn hatte bei seiner Kandidatur-Ankündigung vergangene Woche erklärt, nötig sei ein personeller, organisatorischer, inhaltlicher Neuanfang. Ein „Weiter so“ könne und dürfe es nicht geben.