Von Brunn attackiert: „SPD will Verantwortung übernehmen„

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern hat der SPD-Landesvorsitzende und designierte Spitzenkandidat Florian von Brunn die Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) scharf attackiert. Er warf der CSU jahrzehntelange Versäumnisse unter anderem in der Energie-, Bildungs-, Sozial- und Wohnungsbaupolitik vor. In zentralen Bereichen scheue sich Söder davor, Verantwortung zu übernehmen - deshalb müsse die SPD dies tun, sagte von Brunn am Samstag auf einem SPD-Landesparteitag in München. „Wir reden nicht nur - wie der Söder.“ Die SPD lasse niemanden im Stich, betonte er.

Anschließend sollte von Brunn auf dem Parteitag offiziell als Spitzenkandidat nominiert werden. Dies gilt als Formsache - der Landesvorstand hat ihn dafür vorgeschlagen. Als prominenter Gast warb auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für ihn.

In mehreren Landtagswahl-Umfragen kamen die Sozialdemokraten zuletzt nicht mehr über maximal zehn Prozent hinaus, sie landeten weit abgeschlagen hinter der CSU und auch hinter den Grünen.

