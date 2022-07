Von Biene attackiert? Lastwagenfahrer fährt Bäume um

Eine Biene soll einen Lastwagenfahrer derart in Rage gebracht haben, dass dieser seinen Sattelzug gegen mehrere Bäume steuerte. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch soll das Insekt den 66-Jährigen im Führerhaus „attackiert“ haben. Daraufhin soll der Mann am Dienstag so heftig um sich geschlagen haben, dass er von der Autobahn 73 bei Strullendorf im Landkreis Bamberg abkam und die Böschung hinab durch einen Wildschutzzaun bretterte. Der Lastwagen kam erst zum Stillstand, nachdem er mehrere Bäume umgefahren hatte. Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

