Vom Bankschalter auf die Kabarettbühne

Die beiden Kabarettisten und Starkbier-Redner Django Asül (49) und Maximilian Schafroth (37) sehen sich dank einer Banklehre bestens gerüstet für ihre derzeitigen Berufe. „Mit einer bayerischen Bankausbildung, da hat man so ein Rüstzeug, dass es eigentlich schon wurscht ist, was man anpackt. Wir haben das Stahlbad und den richtigen Blick“, sagte Asül in einem gemeinsamen Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag). „Wenn du den Leuten aufs Konto schauen kannst, da lernst du so viel übers Auftreten“, ergänzte Schafroth.

Asül erzählte von seinen Erfahrungen am Bankschalter: „Die mit dem dicksten Auftritt sind die größten Schaumschläger. Bei dem, der im Boss-Anzügerl mit dem Porsche vorgefahren ist, da habe ich damals wegen 100 Mark den Filialleiter fragen müssen, weil der Bankomat schon lange nix mehr ausgespuckt hat.“ Schafroth erzählte: „Und diejenigen, denen in München ganze Straßenzüge gehören, die haben die Löcher im Sakko. Das ist wirklich lehrreich.“

Schafroth hält normalerweise die Rede beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg in München. Wegen des Kriegs in der Ukraine ist das traditionelle Politiker-Derblecken aber abgesagt worden. Ebenso fällt heuer Django Asüls Rede beim Maibockanstich im Hofbräuhaus aus.

© dpa-infocom, dpa:220416-99-936282/2