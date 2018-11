Vollsperrung zwischen Autobahnkreuzen in Nürnberg

Die A9 zwischen den Autobahnkreuzen Nürnberg und Nürnberg Ost wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das teilte die Autobahndirektion Nordbayern am Freitagabend mit. Die Sperrung beginne gegen 22.00 Uhr und dauere bis etwa 6.00 Uhr am Folgetag. Die Vollsperrung der Autobahn sei erforderlich, um die alte bestehende Brücke abzubrechen, hieß es. Für die Abbrucharbeiten würden insgesamt elf Kettenbagger eingesetzt. Die Bauarbeiten für die neue Brücke sollen im kommenden Frühjahr beginnen und das ganze Jahr 2019 andauern.

Im Bereich zwischen der Anschlussstelle Fischbach und dem Autobahnkreuz Nürnberg sei eine Behelfsbrücke über der A9 errichtet worden. Damit soll der Verkehr zwischen Fischbach und Altdorf während des Neubaus der Kreisstraßenbrücke aufrechterhalten werden.

Informationen der Autobahndirektion