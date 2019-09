Volle Lager mit Baumsamen: Zapfenernte erst wieder 2020

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Schwer verletzt worden ist ein Fußgänger bei einem Unfall am Freitag. Er wurde von einem Auto erfasst, das ein Betrunkener gefahren hat.

Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr gegen 16.15 Uhr auf der Geislinger Straße von der Ortsmitte Zipplingen kommend in Richtung Geislingen. Noch in Zipplingen hielt der 18-Jährige am Fahrbahnrand an, um seinen 18-jährigen Beifahrer aussteigen zu lassen. Dieser ging hinter das Auto, um dort seinen Rucksack aus dem Kofferraum zu nehmen.