Vollbrand in Mehrfamilienhaus: Drei Menschen verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfratshausen sind am Sonntag zwei Bewohner und ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden. Zudem sei nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden, teilte die Polizei mit.

Das Feuer war im Außenbereich des Hauses im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ausgebrochen. Die Flammen hätten nach kurzer Zeit auf das Gebäude übergegriffen. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten sich den Angaben zufolge rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Rund 180 Rettungskräfte waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:210815-99-851084/2