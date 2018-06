Volksbegehren gegen Flächenfraß: Entscheidung am 17. Juli

Das Schicksal des von der Staatsregierung gestoppten Volksbegehrens gegen den Flächenfraß in Bayern entscheidet sich am 17. Juli. An diesem Tag will der Verfassungsgerichtshof sein Urteil über die Klage der Initiatoren gegen die Nichtzulassung des Volksbegehrens verkünden. Das gab Gerichtspräsident Peter Küspert am Montag nach der mündlichen Verhandlung bekannt.

Die Grünen und ihre Verbündeten wollen den zunehmenden Flächenfraß in Bayern auf fünf Hektar am Tag begrenzen - nur noch halb so viel wie bisher. Das Bündnis hatte 48 000 Unterschriften für die Zulassung des Volksbegehrens gesammelt, fast doppelt so viele wie notwendig.

Das Innenministerium hat das Volksbegehren nicht zugelassen - mit dem Argument, dass der Gesetzentwurf offen lässt, wie dieses Ziel konkret umgesetzt werden soll. Das ist aus Sicht des Ministeriums ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot. Dieses besagt, dass Rechtsvorschriften möglichst eindeutig sein sollen, damit die Folgen eines Gesetzes oder einer Verordnung absehbar sind.