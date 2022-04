Villarreals Coach Emery lobt FC Bayern: „Unglaubliches Team“

Der FC Villarreal will im Champions-League- Heimspiel am Mittwochabend gegen den FC Bayern München auch mit einer Portion Lockerheit antreten. „Es geht darum, auch die Chance zu genießen, die wir haben“, sagte Trainer Unai Emery am Dienstag vor dem Viertelfinal-Hinspiel. Die Münchner seien „natürlich Favorit und ein unglaubliches Team. Wir müssen uns von unserer besten Seite zeigen.“ Die Spanier konnten im Achtelfinale aber sogar Juventus Turin ausschalten.

Torwart Geronimo Rulli gab sich selbstbewusst. „Wir arbeiten immer mit demselben Respekt gegen jeden Gegner“, sagte der Argentinier. Klar seien die Münchner der Favorit. „Es ist mit Sicherheit eines der besten Teams der Welt“, befand Rulli. „Wir möchten aber weiter Geschichte schreiben.“

Münchens Weltfußballer Robert Lewandowski könne man nur im Kollektiv stoppen. „Wir wollen an einem Strang ziehen“, kündigte Schlussmann Rulli an. „Wir wollen als Einheit auftreten.“

© dpa-infocom, dpa:220405-99-805743/2