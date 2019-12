Vierschanzentournee startet in Oberstdorf: Kobayashi Favorit

Von Milena Sontheim und Paul Martin

Feinstaubbelastung, CO2-Ausstoß wie sonst nie im Jahr und verängstigte Haustiere: Das private Feuerwerk in der Silvesternacht ist in den vergangenen Jahren immer mehr in die Kritik geraten. Einige Einzelhändler reagieren auf den Trend unter der Bevölkerung. Darunter eine große Baumarktkette, die mit dem Slogan „Es gibt immer was zu tun“ wirbt. Ab 2020 verkauft der Markt keine Silvesterknaller mehr. Ein Rewe-Händler im nordrhein-westfälischen Dortmund weigert sich bereits dieses Jahr, Böller, Raketen und Batteriefeuerwerk anzubieten.