Vierjähriger verfängt sich in Kletterturm: Feuerwehr rettet

Ein Vierjähriger hat sich in einem Kindergarten in Würzburg so in einem Kletterturm verfangen, dass die Feuerwehr ihn retten musste. Beim Spielen mit anderen Kindern habe er versucht, durch einen größeren Spalt an dem Holz-Kletterturm durchzuschlüpfen. „Mit den Füßen voran ging es bis zum Kopf gut, nur dann kam er nicht mehr weiter“, teilte die Feuerwehr am Mittwochabend mit.

Zunächst hätten die Erzieherinnen versucht, das Kind zu befreien - doch vergeblich. Danach wählten sie die 112. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte musste der Junge von einer Erzieherin gestützt werden, da seine Füße in der Luft hingen.

Die Feuerwehrmänner vergrößerten den Spalt mit einer Brechstange, so dass der Junge seinen Kopf wieder aus der Engstelle am Kletterturm heraus bekam. „Zur medizinischen Untersuchung wurde der kleine Mann dem Rettungsdienst vorgestellt. Anschließend konnte er mit seiner Mama den Heimweg antreten“, hieß es weiter. Der Hausmeister habe das Schlupfloch dann verschlossen.

