Vierjähriger und Hüpfburg-Unfall: Lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall an einer Hüpfburg ist am Montag ein vierjähriger Bub in Unterfranken lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren mehrere Jugendliche in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) gleichzeitig auf das Gerät in einem Indoor-Spielplatz gesprungen. Ihr Gewicht bewirkte, dass der Vierjährige regelrecht aus der Hüpfburg katapultiert wurde. Er fiel dann aus mehreren Metern Höhe auf den Boden und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Kleinen in eine Klinik. Für seine Eltern wurde eine Betreuung organisiert. Für genauere Untersuchungen zum Unfallhergang wurde ein Sachverständiger beigezogen.

