Vierjähriger Junge von Auto angefahren und verletzt

Ein Vierjähriger ist in Niederbayern von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der Bub wollte mit seinem Vater am Freitag in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) eine Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Zugleich stand gerade ein Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht an einer Haltestelle. Ein 66-jähriger Autofahrer habe den Jungen übersehen, als er an dem Bus vorbeifuhr, sagte ein Sprecher. Dabei fuhr der Mann nach ersten Erkenntnissen zu schnell. Der Bub kam mit einer Schürfwunde davon, wurde aber zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vater blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben hatte der Vater seinen Sohn nicht an die Hand genommen.