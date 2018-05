Vier Verletzte und hoher Sachschaden durch Wohnhausbrand

Bei einem Wohnhausbrand in der mittelfränkischen Gemeinde Gremsdorf sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Carport ausgebrochen und hatte auf den Dachstuhl des angrenzenden Hauses übergegriffen, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Er warnte auch die Bewohner des Hauses, die das Gebäude daraufhin alle selbstständig verlassen konnten. Drei von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Passant wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt einer vorläufigen Schätzung zufolge etwa 150 000 Euro.