Vier Verletzte bei Unfall im Ostallgäu

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 16 sind am Mittwochmorgen vier Menschen verletzt worden, mindestens einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei Stötten am Auerberg im Landkreis Ostallgäu zwei Menschen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Eines der Opfer konnte befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des zweiten Opfers lief am Mittwochmorgen noch. Zwei weitere Autofahrer wurden leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Die B16 blieb am Morgen zwischen Steinbach und Heggen in beide Richtungen gesperrt.