Vier Verletzte bei Serienunfall mit fünf Fahrzeugen

Der Auffahrunfall eines Fahranfängers hat auf der Autobahn 3 in Niederbayern eine Reihe von weiteren Unfällen ausgelöst, bei denen vier Menschen leicht verletzt wurden. Der 18-jährige Fahrer eines Kleintransporters fuhr am späten Mittwochabend auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden Autos auf. Ursache war nach Polizeiangaben vom Donnerstag vermutlich Unachtsamkeit. Durch den Aufprall wurde ein auf dem Anhänger stehendes Auto in die Mittelleitplanke geschleudert, und das Fahrzeuggespann blieb quer über den beiden Fahrbahnen stehen. Drei weitere Autofahrer - ein 39-Jähriger, eine 53-Jährige und ein 31-Jähriger - gerieten in die Unfallstelle. Der 33-jährige Fahrer des Anhängergespanns sowie die 53-Jährige und ihre beiden Begleiter wurden leicht verletzt.