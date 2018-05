Vier Verletzte bei Hausbrand: 100 000 Euro Schaden

Bei einem Brand in Scheidegg (Landkreis Lindau) sind vier Menschen verletzt worden. Der 49-Jahre alte Eigentümer, sein 18-jähriger Sohn und dessen 17-jähriger Freund konnten sich am Sonntagmorgen zwar aus der Wohnung retten, erlitten nach Angaben der Polizei aber Rauchgasvergiftungen. Ein Feuerwehrmann rutschte während des Einsatzes aus und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wurde auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Das Gebäude, ein ehemaliger Bauernhof, war vorerst nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen und hatte sich bis in den Dachboden ausgebreitet.

Mitteilung der Polizei