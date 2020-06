Vier Verletzte bei Brand in Asylbewerberunterkunft

Nach einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft im schwäbischen Günzburg ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 33-jährige Bewohner soll das Feuer am Montag verursacht haben, wie die Polizei mitteilte. Er werde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Ein Bewohner wurde bei dem Vorfall beim Sprung aus einem Fenster schwer verletzt. Drei weitere Menschen erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Das Gebäude sei vorerst nicht mehr bewohnbar, sagte ein Sprecher der Polizei.

