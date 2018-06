Vier Reiterinnen bei Vielseitigkeits-Meisterschaft vorne

Vier Reiterinnen liegen bei der Deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaft in Luhmühlen in Führung. Nach Abschluss der Dressur am Freitag ist Julia Krajewski im Sattel von Samourai mit 19,90 Strafpunkten Erste. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Titelverteidigerin Bettina Hoy aus Rheine mit Designer (21,20) und Ingrid Klimke aus Münster mit Hale Bob (21,90).

Hinter Julia Mestern aus Rohlsdorf mit Grand Prix (26,20) ist Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan nach der ersten von drei Teilprüfungen bester Reiter. Nach dem Geländeritt am Samstag fällt die Entscheidung am Sonntag im Springen.

