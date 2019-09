Bei einem Großfeuer in einem Sägewerk in Kronach ist ein Schaden von rund vier Millionen Euro entstanden. Sowohl die Halle als auch die dort untergebrachten Maschinen seien bei dem Brand am Montagabend zerstört worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand. Brandursache ist nach Ansicht der Ermittler eine defekte Säge.