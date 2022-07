Vier Fußball-Vereine aus Bayern müssen im DFB-Pokal ran

Vier bayerische Vereine sind am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals gefordert. Der SSV Jahn Regensburg will als ungeschlagener Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga in seinem Heimspiel den Erstligisten 1. FC Köln bezwingen. Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth möchte ebenfalls vor den eigenen Fans Traditionsverein Hamburger SV aus dem Wettbewerb werfen. Auf seine Außenseiterchance setzt Regionalligist FV Illertissen zuhause gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim. Alle drei Partien werden um 15.31 Uhr angepfiffen.

Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth ist ab 18.01 Uhr bei den Stuttgarter Kickers aus der Oberliga gefordert. Die Partien werden eine Minute später als sonst angepfiffen, weil der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit Lautsprecherdurchsagen für den Umwelt- und Klimaschutz werben will.

Der FC Bayern schließt nach seinem Supercup-Auftritt am Samstag gegen RB Leipzig die erste DFB-Pokal-Runde erst Ende August ab. Die Münchner treten dann bei Drittligist Viktoria Köln an.

