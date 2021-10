Viele Wolken und kühl: Herbstwetter in Bayern

Grau, kühl und nass: In den kommenden Tagen ist typisches Herbstwetter in weiten Teilen Bayerns angesagt. Für Samstag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor allem im westlichen Franken und Schwaben etwas Regen an. Vielerorts ist der Himmel mit Wolken bedeckt.

Auch am Sonntag ziehen der Prognose zufolge viele Wolken über den Freistaat hinweg. Am Nachmittag könne sich dann aber auch die Sonne zeigen. Vor allem in Oberfranken soll es mit maximal 12 Grad aber recht kühl werden. In den anderen Regionen sind Werte bis zu 18 Grad möglich.

Stark bewölkt beginnt laut DWD auch die neue Woche mit teils kräftigen Niederschlägen. Immerhin in Unterfranken soll es zumeist trocken bleiben.

