Der Donnerstag in Bayern wird bewölkt und regnerisch. Die Wetterexperten rechnen vor allem im Norden Bayerns mit vielen Wolken und etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später kommt auch die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 25 Grad.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. In den Alpen erwarten die Meteorologen am Nachmittag ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 27 Grad.

DWD München