Viele kleine Könige: Kunstinstallation zu Ludwig II.

König Ludwig II. kehrt zu seinem Geburtstag an seinen Geburtsort zurück - in Gold und hundertfach. Der Künstler Ottmar Hörl wird den Park des Nymphenburger Schlosses in München mit vielen Büsten des „Märchenkönigs“ (1845-1886) verzieren. Die Kunstinstallation soll an diesem Freitag, einen Tag vor Ludwigs 173. Geburtstag, präsentiert werden, wie das bayerische Finanzministerium am Dienstag mitteilte.

Hörl habe sich dafür an der Ludwig-Büste orientiert, die in der Nähe des Herzogstandhauses steht. Der Künstler, der auch als Professor für Bildende Kunst an der Akademie der Bildenen Künste in Nürnberg lehrt, hat in dieser Form schon oft historische Persönlichkeiten verewigt. So zierten beispielsweise im Wagner-Jahr 2013 während der Festspiele viele kleine Richard Wagners den Grünen Hügel von Bayreuth. Auf dem Ulmer Münsterplatz stellte er im Mai dieses Jahres Albert-Einstein-Figuren auf.