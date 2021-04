Viele Ausflügler in Bayern: Lage an Zielen „entspannt“

Viele Ausflügler haben am Samstag das Frühlingswetter in Bayern genutzt. Einen Massenansturm auf beliebte Ausflugsziele gab es aber nach Angaben der Polizei zunächst nicht. Es gebe viel Verkehr rund um Berge und Seen, meldete am Mittag das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim. Man habe aber keine Parkplätze wegen Überfüllung sperren müssen.

Im Fichtelgebirge zog die Polizei zum Mittag ein ähnliches Fazit. Dort sei die Lage entspannt. Ähnlich ging es auch am Schwansee bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) zu. Der See sei zwar in den vergangenen Monaten ein „Problemkind“ gewesen, der Besucheransturm halte sich aber „trotz des guten Wetters sehr in Grenzen“, meldete die Polizei in Kempten.

Auch in München war es in Parks und auf beliebten Plätzen weitgehend ruhig. Zwar würden viele Münchner das gute Wetter im Freien genießen, ein Eingreifen sei aber bisher nicht notwendig gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Bis 22 Uhr dürfen sich die Menschen in Bayern noch im Freien aufhalten. Danach gilt die Ausgangssperre. Zwar ließe die Corona-Notbremse des Bundes ein Aufhalten alleine außerhalb der Wohnung für Joggen oder Spaziergänge bis 24 Uhr zu, in Bayern gilt allerdings weiterhin die Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr.

Für Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) wieder viel Sonne. Die Höchsttemperaturen sollen von neun Grad am Fichtelgebirge bis zu 18 Grad am Bodensee reichen.

© dpa-infocom, dpa:210424-99-336076/2