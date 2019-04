Mit zwei Babys an Bord und 185 km/h ist ein Mann mit seinem Wagen über die Autobahn 9 gerast - obwohl an der steilen und kurvenreichen Stelle nur 100 km/h erlaubt waren. Erwischt hatten die Beamten bei einer Kontrolle bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) bis Montagmorgen 458 weitere Fahrer, wie sie mitteilten. Der Mann mit den Babys muss mit einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro sowie drei Monaten Fahrverbot rechnen.